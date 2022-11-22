Как отмечается в сообщении банка, литовцы обычно склонны сокращать расходы на техническое обслуживание автомобиля, самостоятельно устраняя мелкие неисправности автомобиля (11 проц.). По десять процентов жителей планируют в этом сезоне отказаться от эстетического ухода за автомобилем или ездить на старых зимних шинах. Еще 8 процентов жителей намерены реже посещать автосервисы, а по 5 проц. – отказаться от страхования каско и антикоррозионного покрытия автомобиля.

Однако 39 проц. литовцев считают, что за автомобилем нужно ухаживать вовремя, иначе в будущем может потребоваться еще больше вложений в содержание транспортного средства. С этим утверждением в Литве согласны больше респондентов, чем в Латвии (32 проц.) и Эстонии (33 проц.).

"Еще 15 проц. участников опроса в Литве утверждали, что не испытывают расходов, которые следовало бы отложить, а 6 процентов сказали, что не ощущают повышения цен", - отмечается в сообщении.

Данные опроса показывают, что литовцы в возрасте 40-49 лет меньше всего склонны откладывать расходы на обслуживание автомобиля. 46 проц. из них сказали, что намерены вовремя позаботиться об автомобиле. Жители в возрасте 18-29 лет (21 проц.) чаще всего говорили, что не испытывают расходов, которые следовало бы отложить.

Опрос жителей стран Балтии компания Norstat провела в октябре этого года. В каждой стране было опрошено не менее, чем по тысячи жителей в возрасте 18-74 лет.