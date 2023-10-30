Оппозиция обратилась в Генпрокуратуру Литвы: есть подозрение, что руководство ESO нажилось на переплатах жителей

У социал-демократов есть подозрение в необоснованности применения правил расчета размеров дивидендов и зарплат руководителей ESO по причине накопленных ESO огромных сумм, переплаченных потребителями электроэнергии за услуги.
По мнению заместителя председателя парламентского Комитета по экономике Гинтаутаса Палуцкаса, премии для руководителей ESO могли быть необоснованно высокими.
"Не секрет, что правление ESO по результатам работы выплатило себе "бонусы". Однако на рост показателей ESO в 2018-2021 годах также повлияла и огромная переплата клиентов компании за услуги. Так что, похоже, что дивиденды оказались гораздо выше, чем должны были быть. Люди принесли компании деньги за услуги, которых они не получили, а руководство ESO предположительно расценило это как рост результатов деятельности и часть денег положило себе в карман в качестве приза. Однако никакого успеха не было – потребителей просто обманули", – комментирует Г. Палуцкас.
По словам депутата Сейма, компания ESO обязана вернуть населению переплату по дивидендам.
"ESO заявила, что вернет потребителям всю переплату за услуги с процентами, однако о возврате необоснованно начисленных дивидендов речи не шло. Прокуратура должна выяснить, были ли допущены нарушения при начислении дивидендов и не были ли на самом деле приукрашены результаты компании. Если это произошло, то вся неадекватно начисленная сумма подлежит дополнительному возврату потребителям", – утверждает Г. Палуцкас.
По мнению зампредседателя парламентского Комитета по аудиту Расы Будбергите, ответственность за приукрашивание результатов деятельности ESO должны взять на себя руководители компании.
"Обычно зарплата ESO состоит из двух частей: фиксированной части оклада и "переменной составляющей вознаграждения" (ПСВ) – за достигнутые результаты деятельности. Совершенно нормально, что энергокомпании устанавливают методику расчета ПСВ, но она не может приукрашиваться за счет переплат потребителей. Если потребители переплатили 160 млн евро, эти деньги не могут стать частью расчета ПСВ. Если это произошло, вся ответственность ложится на руководство компании", – уверяет Р. Будбергите.
Политик напоминает, что это не первый случай, когда ESO попадает в неприятности из-за выплачиваемых руководству премий.
"Несколько лет назад было выявлено, что ESO предоставляла ошибочную информацию о надежности электросети. При этом руководство компании получало заработки, которые были привязаны к показателям надежности электросети. Так что ESO просто врала о своих результатах и щедро премировала свое руководство. Похоже, что и в данном случае могла сложиться аналогичная ситуация. Доверие населения к энергетическим компаниям в Литве как никогда низкое, поэтому я надеюсь, что прокуратура отнесется к этому серьезно и защитит общественный интерес", – говорит Р. Будбергите.