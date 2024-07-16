Операторы электросистемы стран Балтии подписали документ, информирующий об отключении от системы БРЭЛЛ

„Сегодня операторы стран Балтии подписали документ, который официально информирует участников соглашения БРЭЛЛ о решении не продлевать договор. В феврале будет проведена совместная проверка изолированной работы и отключение стран Балтии“, - написал Д. Крейвис в своем аккаунте в Facebook.
„Мы выходим из БРЭЛЛ. Кажется, всего пара страниц и несколько подписей, но за ними много лет тщательного планирования политических шагов и ресурсов (...) и, конечно же, всегда твердое знание того, что, как только мы стали частью ЕС и НАТО, мы станем частью европейской электроэнергетической системы“, - сказал министр.
Документ, написанный на русском и английском языках с подписями руководителей операторов передачи электроэнергии – литовской Litgrid, латвийской AST (Augstsprieguma tikls) и эстонской Elering – будет направлен руководству России и Беларуси.
Как политические лидеры Литвы, Латвии и Эстонии, так и операторы системы передачи электроэнергии стран договорились об отключении от российской системы ОЭС/ЕЭС – так называемого кольца БРЭЛЛ – в феврале 2025 г.