Оператор Litgrid в Молетском районе подключил парк солнечных электростанций мощностью 80 МВт

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Saulės ir vėjo elektrinių parkas
Saulės ir vėjo elektrinių parkas
ФОТО: Shutterstock nuotr.

Оператор литовской системы передачи электроэнергии Litgrid подключил к сети строящийся в Молетском районе парк солнечных электростанций мощностью 80 МВт.

По данным Litgrid, это второй парк, подключенный к сети электропередачи в стране, и крупнейший по разрешенной мощности генерации.

"Трансформаторная подстанция солнечного электропарка уже подключена к сети. После завершения строительства производственной части парк сможет начать производить электроэнергию. До сих пор большинство солнечных электростанций работают в распределительной сети, но строящиеся сейчас парки высокой мощности подключаются к сети передачи", - говорит руководитель Центра возобновляемых ресурсов Litgrid Игнас Юнявичюс.

Сообщается, что развитием строящегося в Молетском районе (староство Сугинчяй) солнечного парка занимается датская компания Nordic Solar. В этом году парк планирует начать коммерческую эксплуатацию.

Разрешенная генерирующая мощность уже действующих солнечных и ветряных электростанций в Литве, включая передающие и распределительные сети, в настоящее время составляет 2,6 ГВт – около половины общей мощности производства электроэнергии в стране.

По оценке Litgrid, возможности потребления и экспорта литовского рынка электроэнергии в 2030 году позволят подключить не менее 4,4 ГВт солнечной и 5 ГВт ветроэнергетических мощностей – всего 9,4 ГВт.

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