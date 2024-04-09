Оператор Litgrid в Молетском районе подключил парк солнечных электростанций мощностью 80 МВт

По данным Litgrid, это второй парк, подключенный к сети электропередачи в стране, и крупнейший по разрешенной мощности генерации.
"Трансформаторная подстанция солнечного электропарка уже подключена к сети. После завершения строительства производственной части парк сможет начать производить электроэнергию. До сих пор большинство солнечных электростанций работают в распределительной сети, но строящиеся сейчас парки высокой мощности подключаются к сети передачи", - говорит руководитель Центра возобновляемых ресурсов Litgrid Игнас Юнявичюс.
Сообщается, что развитием строящегося в Молетском районе (староство Сугинчяй) солнечного парка занимается датская компания Nordic Solar. В этом году парк планирует начать коммерческую эксплуатацию.
Разрешенная генерирующая мощность уже действующих солнечных и ветряных электростанций в Литве, включая передающие и распределительные сети, в настоящее время составляет 2,6 ГВт – около половины общей мощности производства электроэнергии в стране.
По оценке Litgrid, возможности потребления и экспорта литовского рынка электроэнергии в 2030 году позволят подключить не менее 4,4 ГВт солнечной и 5 ГВт ветроэнергетических мощностей – всего 9,4 ГВт.