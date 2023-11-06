Октябрьский обзор рынка квартир в столице: цены стабильные

В октябре в Вильнюсе были расторгнуты 25 договоров.

Всего за 10 месяцев этого года в Вильнюсе проданы 1844 квартиры. За тот же период прошлого года было заключено 1996 договоров.

Цены остаются стабильными в течение последнего года – в конце октября средняя цена 1 кв. м составляла 3221 евро.

В октябре на рынке появилось 259 новых квартир. Всего в Вильнюсе покупатели могут выбирать из 3855 новых квартир. Предложение остается стабильным 9 месяцев подряд.