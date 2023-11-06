Октябрьский обзор рынка квартир в столице: цены стабильные

В октябре в Вильнюсе были расторгнуты 25 договоров.
Всего за 10 месяцев этого года в Вильнюсе проданы 1844 квартиры. За тот же период прошлого года было заключено 1996 договоров.
Цены остаются стабильными в течение последнего года – в конце октября средняя цена 1 кв. м составляла 3221 евро.
В октябре на рынке появилось 259 новых квартир. Всего в Вильнюсе покупатели могут выбирать из 3855 новых квартир. Предложение остается стабильным 9 месяцев подряд.
В начале ноября самым большим спрос был в экономическом сегменте – 1577 квартир по цене 3150 евро/1 кв. м, а низким – в сегменте престижного жилья (1090 квартир), по цене 3700 евро/1 кв. м. Покупателям квартир среднего сегмента предлагают 1188 вариантов, их цена колеблется от 3150 до 3700 евро/1 кв. м.