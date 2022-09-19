По данным Евростата, в июле аналогичный показатель составлял 8,9 проц.
Базовая инфляция, в которую не включены цены на энергоносители, продукты питания, алкогольные напитки и табачные изделия в августе, как сообщалось ранее, выросла до 4,3 проц. когда в июле составляла 4 проц. При этом согласованный индекс потребительских цен (СИПЦ) в августе по сравнению с июлем увеличился не на 0,5 проц., а на 0,6 проц.
По данным Евростата, увеличение годовой инфляции в основном обусловлено ростом цен на энергоносители – на 38,6 проц. и ростом цен на продукты питания, алкогольные напитки и табачные изделия – на 10,6 проц.
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