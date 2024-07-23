Около выставочного центра Litexpo построят жилой квартал

Проектируют три многоквартирных дома, которые будут состоять из отдельных корпусов, в домах будет 260, 177 и 199 квартир. Предусмотрено 38 коммерческих помещений и 493 места для автомобилей, 140 для велосипедов.
Глава компании Юлюс Довидонис сказал, что пока не решается говорить об инвестициях и сроках строительства, поскольку эти процессы сложно прогнозировать.
„Одобрение проекта мы надеемся получить во втором квартале 2025 г. От этого будет зависеть начало продаж и строительства. Об инвестициях говорить пока рано“, – сказал Довидонис Verslo žinios.
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