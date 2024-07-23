Около выставочного центра Litexpo построят жилой квартал

Проектируют три многоквартирных дома, которые будут состоять из отдельных корпусов, в домах будет 260, 177 и 199 квартир. Предусмотрено 38 коммерческих помещений и 493 места для автомобилей, 140 для велосипедов.

Глава компании Юлюс Довидонис сказал, что пока не решается говорить об инвестициях и сроках строительства, поскольку эти процессы сложно прогнозировать.