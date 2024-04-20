Около Шальчининкского КПП регулируют движение грузовиков

 
ELTA
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Krovininis vilkikas
Krovininis vilkikas
ФОТО: DELFI / Julius Kalinskas
Министерство транспорта и коммуникаций информирует, что с 19 апреля тягачам, которые едут в Беларусь, на Шальчининкском КПП придется ждать в другом месте.

По данным министерства, при сотрудничестве с полицией и АО "Присмотр за дорогами" (Kelių priežiūra) планируется учредить мобильный пост недалеко от Шальчининкай. Также будут установлены временные знаки. Грузовые автомобили уберут с дороги A15, которая представляет собой основную артерию сообщения между Шальчининкай и Вильнюсом, на обочину менее оживленной дороги.

Движение будут регулировать пограничники и полиция

Kelių priežiūra установит биотуалеты и мусорные контейнеры.

"Мы видим, что грузовые автомобили у обочины дороги A15 представляют большую опасность для других участников движения. Поэтому было решено направить их на менее оживленную дорогу", – сказал канцлер министерства Рамунас Дилба.

Такое решение было принято на этой неделе.

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