09 июля 2023 г. 07:39

Около Паланги появился необычный рынок, на нем торгуют и дети

 
Юстина Асакавичюте
ru.DELFI.lt
Aukselių turgelis
Aukselių turgelis
ФОТО: Asm. albumas
В нескольких километрах от Паланги действует необычный рынок. "Нашу встречу мы считаем судьбой: у нас не только одинаковые имена, взгляды на деятельность, но и день рождения мы празднуем с разницей в один день", – рассказала соосновательница "Рынка Ауксяль" (Aukselių turgelis) Ауксе Бутейкене.

"Мы начали работать в 2015 г. в Паланге. Я приехала в Палангу из Друскининкая, а Ауксе Контримене – из Шяуляйского края. Мы познакомились в яслях, куда привели детей. Разговорились о том, что в Паланге не в сезон скучновато, нечем заняться, когда сидишь дома с маленьким ребенком. Мы решили организовать рынок мам", – рассказала женщина.

Первый рынок состоялся в помещении школы.

"Я жила в Англии, где популярны багажные рынки. Вот у меня и появилась идея такого рынка в Паланге. Было непросто, искали место, заказывали рекламу, чтобы привлечь участников и покупателей. В первый сезон рынок проводили раз в месяц, во второй – каждое воскресенье, а с третьего – каждую субботу и воскресенье", - рассказала Бутейкене.

На рынке можно не только продать вещи, но и поменяться ими. Здесь можно найти разные вещи, изделия ручной работы, выращенные на своих огородах овощи. Продажа новых вещей была запрещена. Через 6 лет не удалось выиграть конкурс на аренду того же места.

В результате рынок стали проводить уже не в самой Паланге, а около комплекса HBH Palanga. Там рынок действует уже третий сезон.

Обычно на рынок съезжается 20–30 торговцев. В этом году рынок работает и по рабочим дням. В рабочие дни за место торговцы платят 3 евро, а в выходные - 8 евро. Дети торгуют бесплатно. Кроме того, есть абонемент на все лето, он стоит 100 евро.

"На нашем рынке ценят антикварные вещи, вещи из коллекций: статуэтки, монеты, марки, значки, фотографии, старинные книги, посуду. Приятно, что люди привозят овощи и ягоды, цветы. Популярность набирает наш рынок и среди ремесленников: есть изделия из янтаря, украшения. У нас есть и Детский рынок, там дети продают свои игрушки, книжки, одежду и обувь", - рассказала Бутейкене.

Цены устанавливают сами торговцы.

Часто на рынке можно увидеть коробки с вещами с надписью "ДАРИМ".

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