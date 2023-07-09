Около Паланги появился необычный рынок, на нем торгуют и дети

"Мы начали работать в 2015 г. в Паланге. Я приехала в Палангу из Друскининкая, а Ауксе Контримене – из Шяуляйского края. Мы познакомились в яслях, куда привели детей. Разговорились о том, что в Паланге не в сезон скучновато, нечем заняться, когда сидишь дома с маленьким ребенком. Мы решили организовать рынок мам", – рассказала женщина.
Первый рынок состоялся в помещении школы.
"Я жила в Англии, где популярны багажные рынки. Вот у меня и появилась идея такого рынка в Паланге. Было непросто, искали место, заказывали рекламу, чтобы привлечь участников и покупателей. В первый сезон рынок проводили раз в месяц, во второй – каждое воскресенье, а с третьего – каждую субботу и воскресенье", - рассказала Бутейкене.
На рынке можно не только продать вещи, но и поменяться ими. Здесь можно найти разные вещи, изделия ручной работы, выращенные на своих огородах овощи. Продажа новых вещей была запрещена. Через 6 лет не удалось выиграть конкурс на аренду того же места.
Обычно на рынок съезжается 20–30 торговцев. В этом году рынок работает и по рабочим дням. В рабочие дни за место торговцы платят 3 евро, а в выходные - 8 евро. Дети торгуют бесплатно. Кроме того, есть абонемент на все лето, он стоит 100 евро.
"На нашем рынке ценят антикварные вещи, вещи из коллекций: статуэтки, монеты, марки, значки, фотографии, старинные книги, посуду. Приятно, что люди привозят овощи и ягоды, цветы. Популярность набирает наш рынок и среди ремесленников: есть изделия из янтаря, украшения. У нас есть и Детский рынок, там дети продают свои игрушки, книжки, одежду и обувь", - рассказала Бутейкене.
Цены устанавливают сами торговцы.
Часто на рынке можно увидеть коробки с вещами с надписью "ДАРИМ".