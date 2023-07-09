Около Паланги появился необычный рынок, на нем торгуют и дети

"Мы начали работать в 2015 г. в Паланге. Я приехала в Палангу из Друскининкая, а Ауксе Контримене – из Шяуляйского края. Мы познакомились в яслях, куда привели детей. Разговорились о том, что в Паланге не в сезон скучновато, нечем заняться, когда сидишь дома с маленьким ребенком. Мы решили организовать рынок мам", – рассказала женщина.

Первый рынок состоялся в помещении школы.

"Я жила в Англии, где популярны багажные рынки. Вот у меня и появилась идея такого рынка в Паланге. Было непросто, искали место, заказывали рекламу, чтобы привлечь участников и покупателей. В первый сезон рынок проводили раз в месяц, во второй – каждое воскресенье, а с третьего – каждую субботу и воскресенье", - рассказала Бутейкене.

На рынке можно не только продать вещи, но и поменяться ими. Здесь можно найти разные вещи, изделия ручной работы, выращенные на своих огородах овощи. Продажа новых вещей была запрещена. Через 6 лет не удалось выиграть конкурс на аренду того же места.