Около горы Таурас построят многоэтажное здание, которое прозвали "офисной будкой"

О том, что администрация муниципалитета выдала Eika Development разрешение на строительство бизнес-центра Jasinskio 2, стало известно несколько дней назад. Здание планируют построить в следующем году, на трех последних этажах шестиэтажки появится офис адвокатской конторы Ellex Valiunas.
Представитель Eika Development Гедрюс Брузде сказал, что здание энергетического класса A++ "уникальным образом вольется в городской пейзаж и станет символом возвращения бизнесу важного участка".
Визуализации здания вызвали ажиотаж в социальных сетях.
"Вероятно, единство здания и тротуара - это и есть интерпретация "слияния с городским пейзажем", "Менталитет евроремонта – и не иначе", "Вместо неоготической насосной станции, легендарного бара "Тауро рагас" сейчас будет стоять посредственность, стекляшка экономического класса", – пишут пользователи.
Свой комментарий оставил и Шимашюс: "Страшное здание. Гильдия архитекторов – их просили обсудить – к сожалению, все ок".
Пресс-секретарь Вильнюсского муниципалитета Габриэлюс Грубинскас сказал Delfi, что проект начали готовить в 2017 г. в соответствии с утвержденным в 2008 г. детальным планом. Проект оценивал Вильнюсский совет экспертов в сфере архитектуры и урбанистики. Совет одобрил проект.
Разрешение было дано в 2019 г., но в 2023 г. было решено подкорректировать проект и изменить назначение с гостиницы на административное здание. "Конструкция здания не была изменена, изменения фасада - минимальные. Разрешение на строительство было выдано в этом году", – сказал Грубинскас.
В мае 2023 г. в интернете этот проект обсуждался с обществом в интернете. Дискуссия с жителями велась два часа, у людей было много вопросов к застройщику.
"Неужели тот факт, что проект был представлен в 2018-2019 гг. значит, что нельзя менять эстетический экстерьер здания, решения по озеленению окружения? (...) Понятно, что вы проектируете по документам, но тут нет никакого учета окружения", – писал один участник дискуссии, заметив, что выполненный заказ больше напоминает не исторический контекст развитых стран, а восточные традиции проектирования не очень демократических государств.
Архитектор здания Саулюс Памярняцкис ответил, что у каждого есть свое мнение.
"Есть масса зданий и в Старом городе с двухскатными крышами, которые не нравятся людям. Мне сложно что-то комментировать. Во время работы над проектом у нас была задача реагировать на то, какое здание здесь стояло до этого. Обществу оно тоже казалось страшным, грубым, хотя на деле это было частью нашей истории", - сказал архитектор и подчеркнул, что необязательно повторять карнизы стоящих рядом домов, размеры их окон – достаточно использовать какой-то элемент, интерпретировать его.
"Жуткий спектакль", – написал в конце встречи один из ее участников.
Адвокат Аудрюс Кайрявичюс парировал, что это не спектакль, а собрание.
Из-за критики Delfi обратился к архитектору Памярняцкису, но пока не получил ответа.
Муниципалитет заверил Delfi, что по действующим законам нет оснований не выдавать разрешения на строительство этого здания, поскольку все необходимые документы есть, а замечания общества учитываются, критика в установленные сроки не поступала.