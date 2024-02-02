Около горы Таурас построят многоэтажное здание, которое прозвали "офисной будкой"

Пресс-секретарь Вильнюсского муниципалитета Габриэлюс Грубинскас сказал Delfi, что проект начали готовить в 2017 г. в соответствии с утвержденным в 2008 г. детальным планом. Проект оценивал Вильнюсский совет экспертов в сфере архитектуры и урбанистики. Совет одобрил проект.

"Вероятно, единство здания и тротуара - это и есть интерпретация "слияния с городским пейзажем", "Менталитет евроремонта – и не иначе", "Вместо неоготической насосной станции, легендарного бара "Тауро рагас" сейчас будет стоять посредственность, стекляшка экономического класса", – пишут пользователи.

О том, что администрация муниципалитета выдала Eika Development разрешение на строительство бизнес-центра Jasinskio 2, стало известно несколько дней назад. Здание планируют построить в следующем году, на трех последних этажах шестиэтажки появится офис адвокатской конторы Ellex Valiunas .

Разрешение было дано в 2019 г., но в 2023 г. было решено подкорректировать проект и изменить назначение с гостиницы на административное здание. "Конструкция здания не была изменена, изменения фасада - минимальные. Разрешение на строительство было выдано в этом году", – сказал Грубинскас.

В мае 2023 г. в интернете этот проект обсуждался с обществом в интернете. Дискуссия с жителями велась два часа, у людей было много вопросов к застройщику.

"Неужели тот факт, что проект был представлен в 2018-2019 гг. значит, что нельзя менять эстетический экстерьер здания, решения по озеленению окружения? (...) Понятно, что вы проектируете по документам, но тут нет никакого учета окружения", – писал один участник дискуссии, заметив, что выполненный заказ больше напоминает не исторический контекст развитых стран, а восточные традиции проектирования не очень демократических государств.

Архитектор здания Саулюс Памярняцкис ответил, что у каждого есть свое мнение.