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Территория около Дворца печати в Вильнюсе быстро застраивается, здесь будут построены новые высотные дома. Новый проект – два десятиэтажных дома. Разрешение на их строительство выдано на этой неделе.
Būsimi daugiabučiai
Būsimi daugiabučiai
© Organizacijos nuotr.

Часть территории будет приспособлена для рекреации жителей.

В обоих домах будет в общей сложности 173 квартиры: 68 в корпусе 7A и 67 в корпусе 7Б.

На первых этажах будут коммерческие помещения, которые можно приспособить для образовательных учреждений.

На участке будет 38 мест для велосипедов и 185 мест для парковки автомобилей (177 - на подземной стоянке).

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