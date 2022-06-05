Около Белого моста открылся новый фуд-холл Baltas tiltas food hall

В фуд-холле уже работают 11 ресторанчиков: Sushi out, Creperie, Mollusca, WOKout, Ala Turka, Chinkalnia, Panevino, Burger Kiosk, Felix chicken, sugamour, бар Girta vyšnia. Во всех заведениях посетителям будут давать питьевую воду бесплатно, если они этого пожелают. В гастрономическом пространстве будет немало новаторских решений.
У нового фуд-холла будет самая большая в городе терраса площадью 400 кв. м. На ней смогут разместиться 600 человек. Это летнее сердце Вильнюса – с культурной, спортивной, развлекательной и кулинарной зонами.
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