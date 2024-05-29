Около бастиона в Вильнюсе начался снос насосной станции

Согласно предоставленной информации, проводят реконструкцию теплосетей, которая завершится к концу текущего года. Строитель: АО „Вильнюсские теплосети. Генеральный подрядчик: ЗАО Realco statyba.

17 мая с обществом обсуждали поправки к проекту. Вторично был представлен проект многоквартирного дома по адресу ул. Майронё, 27А. Насосную реконструируют в жилой дом .

Сообщается, что в доме будет два подземных этажа и один этаж над землей. На этажах -1 и 1 будут три большие квартиры.