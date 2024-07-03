2024.07.03 09:35

Оказавшаяся в эпицентре скандала компания iSun уволила 22 сотрудника

 
ELTA
ru.DELFI.lt
iSun, Ieva Trinkūnaitė
iSun, Ieva Trinkūnaitė
ФОТО: Andrius Ufartas | Elta / Organizacijos nuotr.

Компания iSun, возглавляемая Иевой Тринкунайте, оказавшейся в эпицентре скандала, стоившего консерватору Монике Навицкене поста министра, уволила в Литве 22 сотрудника. Как пишет Verslo žinios, компания также планирует перенести некоторые функции, которые до сих пор выполнялись в Вильнюсе.

Эту новость Verslo žinios подтвердила руководитель группы iSun И. Тринкунайте. По ее словам, сотрудники отдела маркетинга и продаж уволились „по соглашению сторон“.

По данным портала rekvizitai.lt, количество сотрудников ЗАО iSun Lithuania в начале этой недели сократилось до 89. В середине июня в компании работало более 110 человек.

„Причина – текущая ситуация для нашей компании в Литве – становится проблематично выполнять упомянутые функции в компании, поэтому они будут перенесены из Литвы за границу“, - сказала И. Тринкунайте в комментарии, отправленном VŽ.

После скандала, связанного с отношениями с дальней родственницей и владелицей финансово-технологической компании Foxpay Иевой Тринкунайте и ее партнером, осужденным за мошенничество Вильгельмасом Германасом, министр М. Навицкене подала в отставку со своего поста.

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