Оказавшаяся в эпицентре скандала компания iSun уволила 22 сотрудника

Эту новость Verslo žinios подтвердила руководитель группы iSun И. Тринкунайте. По ее словам, сотрудники отдела маркетинга и продаж уволились „по соглашению сторон“.
По данным портала rekvizitai.lt, количество сотрудников ЗАО iSun Lithuania в начале этой недели сократилось до 89. В середине июня в компании работало более 110 человек.
„Причина – текущая ситуация для нашей компании в Литве – становится проблематично выполнять упомянутые функции в компании, поэтому они будут перенесены из Литвы за границу“, - сказала И. Тринкунайте в комментарии, отправленном VŽ.
После скандала, связанного с отношениями с дальней родственницей и владелицей финансово-технологической компании Foxpay Иевой Тринкунайте и ее партнером, осужденным за мошенничество Вильгельмасом Германасом, министр М. Навицкене подала в отставку со своего поста.