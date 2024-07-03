Оказавшаяся в эпицентре скандала компания iSun уволила 22 сотрудника

Эту новость Verslo žinios подтвердила руководитель группы iSun И. Тринкунайте. По ее словам, сотрудники отдела маркетинга и продаж уволились „по соглашению сторон“.

По данным портала rekvizitai.lt, количество сотрудников ЗАО iSun Lithuania в начале этой недели сократилось до 89. В середине июня в компании работало более 110 человек.

„Причина – текущая ситуация для нашей компании в Литве – становится проблематично выполнять упомянутые функции в компании, поэтому они будут перенесены из Литвы за границу“, - сказала И. Тринкунайте в комментарии, отправленном VŽ.