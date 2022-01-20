«Все занимаются этой проблемой, любые ограничения на рынке — это нехорошо, и наши владельцы думают об этом, но у Rehau есть свой завод в Китае, где производятся трубы для местного рынка, есть заводы в США и в других странах. Наш завод в эту цепочку не попадает», — сказал BNS Каукас в четверг в Клайпеде.

Он не взялся анализировать, может ли создание немецкой компании в Литве продемонстрировать, что не нужно опасаться китайского давления.

«Каждый раз, когда Западный инвестор обоснуется в Литве — это хорошая реклама для региона, возможно, мы станем для кого-то примером», — сказал Каукас.

По его словам, Клайпеда была выбрана для инвестиций по нескольким причинам, а не только после оценки затрат и логистики.

«Насколько мне известно, было присматривались к нескольким местам в Литве, Польше и Румынии. Я думаю, что агентство "Инвестируй в Литве", Клайпедская СЭЗ, были одним из критериев. Конечно, Литва — более дешевая страна, чем Германия, и с точки зрения логистики — мы можем получать сырье через Клайпедский порт», — сказал Каукас.

Завод в Клайпеде является 35-м предприятием немецкой компании в мире и 15-м в Европе.

На предприятии, которое начало работу в декабре, уже действуют две линии. Здесь производятся полимерные трубы для строительства, используемые в системах теплого пола, и вся продукция экспортируется в Германию, Австрию, Францию ​​и другие страны Западной Европы. Все сырье также импортируется из-за рубежа.

Rehau — семейная компания с годовым объемом продаж около 3,5 млрд евро. У компании более 170 офисов по всему миру, в которых работает около 20 тыс. человек.