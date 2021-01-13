aA
Официальный уровень безработицы в Литве снова вышел на рекордную высоту, перевалив за 16%.
По данным Службы занятости, 1 января в стране было 277,1 тыс. безработных - это 16,1% всего трудоспособного населения.
В начале января по сравнению с 1 декабря безработица выросла на 0,6 проц. пункта, а по сравнению с началом января 2020 года - на 7,4 пункта.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Премьер-министр Литвы: после 31 января часть ограничений снимут, но карантин продлят (4)
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в среду после...
Президент Литвы: 13 января всегда будет напоминать о том, что гражданская сила - не фикция (58)
13 января всегда будет напоминать нам, что гражданская...
В Литве временно останавливают вакцинацию препаратом BioNTech и Pfizer
В Литве временно останавливают вакцинацию препаратом...
Ландсбергис о 13 января: надо осознать, что тогда была начата до сих пор не прекратившаяся война (269)
В среду по случаю 30-летия событий 13 января 1991 года...
Светлана Тихановская: режиму не удалось сломить свободу в Литве, не удастся и в Беларуси (82)
Режиму 30 лет назад не удалось сломить свободу в Литве,...