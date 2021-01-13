По данным Службы занятости, 1 января в стране было 277,1 тыс. безработных - это 16,1% всего трудоспособного населения.

В начале января по сравнению с 1 декабря безработица выросла на 0,6 проц. пункта, а по сравнению с началом января 2020 года - на 7,4 пункта.