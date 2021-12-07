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Официальная безработица в Литве в ноябре продолжала снижаться - 1 декабря она составила 10,1% и за месяц снизилась на 0,8 проц. пункта.
Daugiabučio statybos Ozo gatvėje
Daugiabučio statybos Ozo gatvėje
© DELFI / Andrius Ufartas

По данным Службы занятости, в ноябре в поисках работы находились 175,9 тыс. жителей трудоспособного возраста - на 7,3% или на 13,8 тыс. меньше, чем в октябре. В ноябре прошлого года в поисках работы было на 34% (90,7 тыс.) больше людей.

Работодатели в ноябре предложили 51,6 тыс. свободных рабочих мест - на 8,1% меньше, чем в октябре.

В Службу занятости в минувшем месяце обратились 21,6 тыс. человек, у которых не было работы - на 1,4 тыс. (6,2%) меньше, чем в октябре.

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