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В апреле зарегистрированный в Литве уровень безработицы снизился на 0,2 проц. пункта и 1 мая составил 9,5%, сообщила в понедельник Служба занятости.
Официальный уровень безработицы в Литве в апреле снизился до 9,5%
© DELFI / Andrius Ufartas

По ее данным, 1 мая в Литве было зарегистрировано 165,5 тыс. безработных - на 2,7 тыс. меньше, чем месяц назад. Только в апреле их было зарегистрировано 23,7 тыс. – на 18,3% меньше, чем в марте.

На рынок труда в апреле вернулись 34,3 тыс. искавших работу лиц – на 1,9 тыс. больше, чем в марте. Служба зарегистрировала 40,9 тыс. вакантных рабочих мест – на 8,1% меньше, чем в марте. Только в апреле было представлено 25,2 тыс. предложений работы.

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