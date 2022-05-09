Официальный уровень безработицы в Литве в апреле снизился до 9,5%

По ее данным, 1 мая в Литве было зарегистрировано 165,5 тыс. безработных - на 2,7 тыс. меньше, чем месяц назад. Только в апреле их было зарегистрировано 23,7 тыс. – на 18,3% меньше, чем в марте.
На рынок труда в апреле вернулись 34,3 тыс. искавших работу лиц – на 1,9 тыс. больше, чем в марте. Служба зарегистрировала 40,9 тыс. вакантных рабочих мест – на 8,1% меньше, чем в марте. Только в апреле было представлено 25,2 тыс. предложений работы.
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