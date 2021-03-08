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В начале марта официальный показатель безработицы в Литве достиг 16,1% – на 0,3 проц. пункта меньше, чем месяц назад, сообщила Служба занятости.
Официальный показатель безработицы в Литве снизился до 16,1%
© DELFI / Andrius Ufartas

По ее данным на 1 марта, работу в стране искали 277 тыс. человек. Кроме того, в феврале в службу обратились 16,5 тыс. новых безработных – на 19,8% меньше, чем в январе и на 22,6% меньше, чем год назад.

По утверждению заведующей отделом мониторинга и анализа Службы занятости Юргиты Земблите, уже в начале года отмечалась более стабильная ситуация на рынке труда, это показало сокращение регистрации новых клиентов в конце 2020 года.

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"Однако в феврале повысилось и число ищущих работу, и показатели занятости росли за счет увеличения спроса на рабочую силу, мы можем усмотреть завершение периода спада на рынке. Как правило, вероятно, что в этом месяце будет больше сезонных работ в строительном и сельскохозяйственном секторах", – отметила Ю. Земблите в пресс-релизе.

Работодатели за месяц зарегистрировали 23,9 тыс. свободных рабочих мест. Спрос на рабочую силу за месяц вырос на 15,2%.

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