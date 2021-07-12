Количество объявлений с предложениями рабочих мест в июне увеличились до 60,6 тыс. Это крупнейший спрос на рабочую силу, зарегистрированный за последние тридцать лет.

По данным на 1 июля, работу в стране искали 223,7 тыс. человек – на 15,8 тыс. меньше, чем месяц назад, но на 15,6 тыс. больше, чем год назад.