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В среду утром министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте на своей странице в Facebook информировала, что в стране появился еще один единорог - им стала компания Baltic Classifieds Group, пишет madeinvilnius.lt.
Aušrinė Armonaitė
Aušrinė Armonaitė
© ELTA / Dainius Labutis

"По новейшим подсчетам, в этом году Литва не только получила статус одной из быстро растущих экосистем стартапов, но и официально утвердила третьего единорога. Им стала компания Baltic Classifieds Group - крупнейший в странах Балтии управляющий порталов объявлений, которая ранее была неофициальным единорогом.

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Компании принадлежат порталы Aruodas, Autoplius“ и др. Успец компании - пример того, как упорная и многолетняя работа становится отличным результатом и приносит признание", – писала Армонайте.

Компания Baltic Classifieds Group была основана в 1999 году в Литве. Ее центральный офис находится в Вильнюсе.

До сих пор в Литве было два единорога – Vinted и Nord Security.

Напомним, что единорог – частный стартап, стоимостью больше 1 млрд. евро.

Этот термин в 2013 г. предложила Эйлин Ли, посевной инвестор из США. инвестор венчурного капитала.

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