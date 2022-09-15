Официально: Uber закрывает отделение-ИТ в Вильнюсе

Информацию об уходе 15min.lt подтвердил один из работников Uber Lithuania Software and Development.

Кроме того, по данным популярного блогера Джерджели Ороша, компания будет работать до июня 2023 года. Он заметил, что одна из причин - нехватка опытных местных лидеров. По словам Ороша, решение о закрытии было принято 7 сентября.



Компания Uber Lithuania Software and Development в Литве почти всегда попадала в рейтинг компаний с самыми большими зарплатами. В июле по размеру зарплат она занимала второе место.

Медиана зарплат в этой компании (до уплаты налогов) составляет 7415 евро, средняя зарплата – 7284 евро. В компании работают 63 человека.