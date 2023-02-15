Официально: наполовину снижен тариф общественных поставок электричества на первое полугодие 2023 года

Новая цена затронет около 470 тыс. потребителей третьего этапа либерализации рынка электроэнергии (которые еще не выбрали независимого поставщика), подтвердил ГСРЭ на заседании в среду. 28 центов/кВтч – это установленный на первое полугодие минимальный ценовой предел, до которого действует государственная компенсация.
Было принято решение о том, что с 1 марта обеспечивающий общественное электроснабжение Ignitis будет применять тариф в размере 28 центов/кВтч для стандартного однозонного тарифного плана "Standard ". Дневной тариф для двухзонного плана установлен на уровне 32 цента/кВтч, а ночной тариф — 19,3 цента/кВтч.
Однозонный тариф плана "Namai " (Домашний) составит 26,5 цента/кВтч, а двухзонные тарифы: 30,2 цента/кВтч (дневной) и 18,3 цента/кВтч (ночной).
Однозонный тариф плана "Namai plius " (Домашний плюс) составит 26,1 цента/кВтч, а двухзонные тарифы: 29,7 цента/кВтч (дневной) и 18,1 цента/кВтч (ночной).
Ночная составляющая плана "Išmanusis " (Смарт) снижена до 19,1 цента/кВтч, утренняя – 21 цента/кВтч, дневная – 27,5 цента/кВтч, вечерняя – 31,4 цента/кВтч.
По словам главы ГСРЭ Ренатаса Поцюса, благодаря данным изменениям практически отпадет необходимость в компенсации общественного электроснабжения из госбюджета.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
Paradoksas: kelionių kainos sparčiai kyla, bet keliautojų daugėja – organizatoriai pataria, kaip užsitikrinti gerą kainą aktyviau renkasi ir egzotines šalis
TOP новостей
Скандальная статистика: как литовцы тайно продолжают торговлю с Россией
Власти в Литве думают, что делать с компаниями, которые...
Эфир Delfi: весеннее наступление, подсанкционные товары в Литве, можно ли умом понять Россию
Близится годовщина начала полномасштабного...
Мнение: Кремль может ударить по европейской критической инфраструктуре
Якуб Вех, ведущий польский эксперт в области...
Несчастье во время демонтажа Клебонишкского моста: отвалившаяся конструкция упала на землю
Кауансцы сообщили о том, что у них на глазах упали...
Официально: наполовину снижен тариф общественных поставок электричества на первое полугодие 2023 года
Государственный совет по регулированию энергетики...