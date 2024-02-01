Официально: магазин IKEA снизил цены

"Наша цель - создание более приятного быта для большинства, мы хотим, чтобы больше жителей Литвы могли позволить себе функциональные, эстетичные и устойчивые вещи. Как в Литве, так и в других странах IKEA старается приспособиться к изменению ситуации на рынке и снижать цены, как только появляется такая возможность", – сказала Йолита Юодзявичене, представитель IKEA в Литве.