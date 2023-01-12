"Демонтаж активной зоны реактора — наиболее комплексная и сложная часть вывода из эксплуатации, поэтому для нас большая честь собрать для этого проекта самых квалифицированных и надежных международных экспертов, — сказал генеральный директор ИАЭС Аудрюс Каменас.

"Существенно то, что эти компании, известные всему миру своим опытом и инновациями, являются частью этого исторического проекта. Их бесценные навыки и опыт станут прочной основой для подобных проектов в будущем".

Лидер проектного консорциума Westinghouse подготовит инженерно-технический проект по выводу обоих реакторов из эксплуатации и окажет услуги по утилизации отходов. Два других участника консорциума – Jacobs и Литовский институт энергетики (ЛИЭ).

"Горжусь тем, что компания Westinghouse была выбрана в качестве руководителя консорциума по выводу Игналинской АЭС из эксплуатации, так как их опыт по выводу реакторов из эксплуатации – более 35 лет", — сказал посол США в Литве Роберт С. Гилкрист.

Данный проект является первым в мире по выводу реактора типа РБМК из эксплуатации. Проект финансируется Европейской комиссией совместно с Центральным агентством по управлению проектами (ЦАУП).