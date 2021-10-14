Официальная безработица в Литве в сентябре - 11,3%

В сентябре в службу обратились 25,2 тыс. новых безработных – на 3,7% больше, чем в августе, но на 11,7% меньше, чем год назад. Больше всего регистрировалось людей, лишившихся работы в промышленности (10,1%), торговле (9,9%) и в строительстве (6,2%).

В сентябре количество свободных рабочих мест составило 66,1 тыс. Наиболее интенсивно искали работников компании транспортного сектора и складирования (9,8 тыс. предложений), производственного сектора (7,1 тыс.), торговли (5,3 тыс.), администрирования и обслуживания (5,1 тыс.).

Каждое второе рабочее предложение касалось поиска квалифицированных работников (52,3% свободных рабочих мест).