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В начале ноября официальный показатель безработицы в Литве достиг 10,9% – на 0,4 проц. пункта ниже, чем месяц назад, и на 4 пункта меньше, чем год назад, сообщила Служба занятости.
Официальная безработица в Литве в октябре составила 10,9%
© DELFI / Kiril Čachovskij

По данным на 1 ноября, в стране было зарегистрировано 189,8 тыс. безработных – на целых 67 тыс. (26,1%) меньше, чем год назад и на 5,4 тыс. (на 2,8%) меньше, чем месяц назад.

В октябре в службу обратились на 2,2 тыс.(на 8,7%) новых безработных меньше, чем в сентябре и на 25,9% меньше, чем год назад.

Предложения от работодателей также сокращались, однако пока их достаточно много. В октябре работодатели представили на 15,1% меньше предложений, чем в сентябре- в целом 56,1 тыс. вакансий.

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