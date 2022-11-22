Экономический спад в стране в следующем году будет вызван высокой инфляцией, влиянием войны России в Украине и более слабым внешним спросом, в то время как частное потребление сдерживается ростом безработицы и падением реальной заработной платы, говорится в обновленном экономическом прогнозе ОЭСР, опубликованном во вторник.

Прогнозируется, что в 2024 году рост валового внутреннего продукта (ВВП) Литвы должен составить 2%.

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Средняя инфляция в Литве в этом году должна достигнуть 18,8%, а в 2023 году – 11,9%. Безработица должна достигнуть 5,8% и 6,5% соответственно, дефицит властного сектора – 2% и 4,8%, а госдолг - 50,2% и 53,4% сооответственно.

ОЭСР утверждает, что государственная поддержка помогает домохозяйствам и предприятиям справляться с ростом цен на энергоносители, но поддержка может быть направлена ​​более конкретно на уязвимые группы.