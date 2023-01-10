Одобрение ЕК получено: новый инструмент позволит обслуживать в аэропорту Вильнюса почти 8 млн пассажиров

Европейская комиссия оценила инструмент в соответствии с правилами государственной помощи ЕС, в частности Договором о функционировании Европейского союза, который позволяет государствам-членам на определенных условиях поддерживать развитие определенных видов экономической деятельности, а также в соответствии с вехами авиации 2014 г.
Европейская комиссия определила, что схема необходима и подходит для поддержки развития сектора воздушного транспорта, в первую очередь, услуг аэропортов в Литве. Кроме того, Европейская комиссия пришла к выводу, что схема пропорциональна, поскольку она сведена к минимуму и оказывает незначительное влияние на конкуренцию и торговлю между государствами-членами. На основании этого Европейская комиссия одобрила литовский инструмент в соответствии с правилами государственной помощи ЕС.
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