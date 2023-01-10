aA
Европейская комиссия в соответствии с правилами государственной помощи ЕС утвердила инструмент в размере 14,28 млн. евро, предназначенный для поддержки оператора Вильнюсского аэропорта Lietuvos oro uostai (Аэропорты Литвы). Помощь, которая будет предоставлена ​​в виде прямой дотации, даст получателю возможность обслуживать в аэропорту до 7,8 млн. пассажиров в год, говорится в сообщении.
Одобрение ЕК получено: новый инструмент позволит обслуживать в аэропорту Вильнюса почти 8 млн пассажиров
© DELFI / Dainius Sinkevičius

Европейская комиссия оценила инструмент в соответствии с правилами государственной помощи ЕС, в частности Договором о функционировании Европейского союза, который позволяет государствам-членам на определенных условиях поддерживать развитие определенных видов экономической деятельности, а также в соответствии с вехами авиации 2014 г.

Европейская комиссия определила, что схема необходима и подходит для поддержки развития сектора воздушного транспорта, в первую очередь, услуг аэропортов в Литве. Кроме того, Европейская комиссия пришла к выводу, что схема пропорциональна, поскольку она сведена к минимуму и оказывает незначительное влияние на конкуренцию и торговлю между государствами-членами. На основании этого Европейская комиссия одобрила литовский инструмент в соответствии с правилами государственной помощи ЕС.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
Статьи по теме:

Для литовских аэропортов предыдущий год стал практически рекордным: пассажиропоток вырос в два раза

Как данным литовских аэропортов, в прошлом году...

В литовских аэропортах стартует зимний авиационный сезон

В последнее воскресенье октября вместе со сменой...

TOP новостей

Дорогие кредиты вызывают беспокойство у Центробанка Литвы: особенно тяжело будет тем, кто выплачивает ипотеку

Центробанк Литвы информирует, что в этом году у...

Количество свободных рабочих мест в Литве, как в 2008 г: готовятся к росту безработицы

В Литве на данный момент зафиксировано 27 000 свободных...

Эфир Delfi: положение в Соледаре и планируемые поставки вооружения для ВСУ из стран НАТО

Российские войска вечером начали штурм Соледара в...

Вильнюс уже сейчас превратился в каток, однако, по данным Grinda, скоро станет еще хуже

Во вторник с утра в Вильнюсе тротуары превратились в...

Самые большие зарплаты в ноябре были в вильнюсском отделении Fatmap

Литовское отделение британской компании Fatmap в ноябре...