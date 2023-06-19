В прошлом году Сейм принял решение ввести во всех точках розничной торговли плату за легкие одноразовые пластиковые пакеты, с надеждой, что это сократит использование таких пакетов, которое является наиболее интенсивным в Европе. Подобные ограничения, направленные на решение острой проблемы загрязнения окружающей среды, действуют в различных странах Евросоюза.

"Рост потребления пластика становится все более глобальной и болезненной проблемой, но мы понимаем, что новая плата — это большое изменение для покупателей. Поэтому мы постараемся, чтобы у них из-за этого возникло как можно меньше неудобств. Оплатить пакеты будет просто как в кассах самообслуживания, так и в обычных кассах, при этом мы также предложим использовать многоразовые корзины. Некоторое время назад мы отказались от пластиковых пакетов в кондитерском и хлебобулочном отделах, и покупатели положительно оценили это изменение— более чистое будущее – наша общая забота" – сказала руководитель отдела коммуникаций торговой сети Iki Вайда Будрене.

Важно отметить, что из-за гигиенических требований легкие полиэтиленовые пакеты по-прежнему будут бесплатными для мясных и рыбных продуктов.

По оценкам сети, ежегодно во всех магазинах используется более 120 млн. единиц полиэтиленовых пакетов. В торговой сети Iki уже в течении нескольких лет можно приобрести многоразовые пакеты для овощей и фруктов. Покупатели оценили их по достоинству и многие используют именно такие пакеты не только для овощей и фруктов, но и для других мелких товаров.