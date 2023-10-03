Одна из самых известных частных клиник в Литве меняет свое название

На сегодняшний день Hila - одна из крупнейших частных клиник, предоставляющая больше всего услуг пациентам в Литве. В этой клинике пациенты могут получить больше 2000 услуг: от профилактики до оперативного вмешательства и реабилитации.

На данный момент открыты еще два отделения этой клиники: на ул. Львиво и на проспекте Лайсвес.

"Доверие клиентов побуждает нас постоянно расти и совершенствоваться. Мы инвестируем в современное медицинское оборудование и инновационные методы лечения, привлекаем лучших специалистов в своей сфере. Все это побудило нас изменить название, которое отныне, мы считаем, будет еще лучше представлять нашу деятельность и основную миссию – помощь людям, чтобы они были здоровы, а в случае болезни, чтобы они быстрее выздоравливали", – сказал директор Hila Дейвидас Праспаляускас.