Один за другим закрываются известные рестораны: продают оборудование, думают о сокращении рабочих часов

Недавно о закрытии из-за долгов объявил столичный ресторан Selfish bistro, один ресторан закрыла сеть Jurgis ir drakonas. О банкротстве сообщила десертная Daktaras desertas.
Несколько дней назад сообщили о банкротстве ЗАО Gurmanų klubas, которому принадлежал ресторан испанской кухни El mercado и пекарня Pinavija. Это новости всего лишь последних нескольких недель.
Глава ЗАО Burokėlis ir krapas Одета Бложене сказала Delfi, что ситуация в этом секторе незавидная.
"Происходит много неприятного, о чем вслух пока не говорят. Перемен много", – сказала она, заметив, что в социальных сетях видит много объявлений о продаже ресторанного оборудования.
ЗАО Burokėlis ir krapas принадлежат рестораны Jurgio ir drakonаs. Бложене сказала, что многие предприниматели в этой сфере сейчас оптимизируют свой бизнес и всеми силами пытаются удержаться на плаву.
"Многое стало причиной. В сфере общепита я вижу две группы: тех, кто открылся после пандемии и тех, кто существовал и до.
У тех, кто работал до пандемии, накопились огромные долги "Содре". Их распределили на 5 лет, сейчас надо выплачивать. Те, кто пришел после пандемии, не несут это бремя.
После Нового года прибавился рост минималки, вернули полный НДС, до этого за счет его снижения мы платили долги. В прошлом году еще был энергетический кризис, что не дало набрать резерв", – рассказала Бложене.
"Люди стали больше экономить, все опасаются за будущее", – прибавила она и заверила, что только субботы, когда приходит больше людей, бывает мало для сохранения бизнеса и выплаты зарплат.
Представитель Creditinfo Lietuva Екатерина Рояка сказала, что статистика пока не отражает драматическое состояние этой сферы.
"Если говорить только цифрами, ситуация трагедией не кажется. <...>
В этом году зарегистрировано 11 дел о банкротстве, это число не кажется большим. Это в два раза меньше, чем в прошлом году за то же время.
Но если сравнивать размеры самих компаний… одно дело, когда речь идет о маленькой компании в регионе, где работает 1-2 человека, но иное дело, когда речь идет о компании, где работали 50 человек", – заметила Рояка.
Уже в прошлом году появились признаки беспокойства - этот сектор отличался снижение числа работников.
"Тогда еще не вернули НДС, но видимо, давили долги ГНИ и "Содре", – предположила экономист.
По ее словам, есть компании, у которых долги накапливаются и сейчас, значит, еще будут сюрпризы.
"Потребители в Литве начали экономить, затягивать пояса, в первую очередь экономят на том, без чего можно обойтись. Если можно принести еду из дома – люди экономят", – сказала Рояка.
"Мы ищем возможность эффективной деятельности, может, не работать в какие-то дни, может, сократить время работы, менять меню – сейчас это головная боль всех хозяев. <...>
Надо увеличивать потребление, искать привлекательные блюда, акции", – сказала Бложене.
Рояка подчеркнула, что большее потребление и потоки денег могут появиться, если снизится процентная ставка, но быстрого эффекта не будет.
"Этот шлейф останется на 1-2 года. Значит, основание для оптимизма будет, но потребление быстро не восстановится", – сказала она.
По ее словам, новости о банкротствах будут и в марте и в апреле.
"Закроются и другие рестораны, будут банкротства, объединения, обмены <...>
Когда этот сектор сталкивается с подобными трудностями, увеличится "тень", зарплаты "в конвертах", все это скажется", – обобщила Бложене.