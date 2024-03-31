Один за другим закрываются известные рестораны: продают оборудование, думают о сокращении рабочих часов

"Многое стало причиной. В сфере общепита я вижу две группы: тех, кто открылся после пандемии и тех, кто существовал и до.

ЗАО Burokėlis ir krapas принадлежат рестораны Jurgio ir drakonаs. Бложене сказала, что многие предприниматели в этой сфере сейчас оптимизируют свой бизнес и всеми силами пытаются удержаться на плаву.

"Происходит много неприятного, о чем вслух пока не говорят. Перемен много", – сказала она, заметив, что в социальных сетях видит много объявлений о продаже ресторанного оборудования.

Глава ЗАО Burokėlis ir krapas Одета Бложене сказала Delfi, что ситуация в этом секторе незавидная.

Несколько дней назад сообщили о банкротстве ЗАО Gurmanų klubas, которому принадлежал ресторан испанской кухни El mercado и пекарня Pinavija. Это новости всего лишь последних нескольких недель.

Недавно о закрытии из-за долгов объявил столичный ресторан Selfish bistro, один ресторан закрыла сеть Jurgis ir drakonas . О банкротстве сообщила десертная Daktaras desertas.

У тех, кто работал до пандемии, накопились огромные долги "Содре". Их распределили на 5 лет, сейчас надо выплачивать. Те, кто пришел после пандемии, не несут это бремя.

После Нового года прибавился рост минималки, вернули полный НДС, до этого за счет его снижения мы платили долги. В прошлом году еще был энергетический кризис, что не дало набрать резерв", – рассказала Бложене.

"Люди стали больше экономить, все опасаются за будущее", – прибавила она и заверила, что только субботы, когда приходит больше людей, бывает мало для сохранения бизнеса и выплаты зарплат.

Представитель Creditinfo Lietuva Екатерина Рояка сказала, что статистика пока не отражает драматическое состояние этой сферы.

"Если говорить только цифрами, ситуация трагедией не кажется. <...>

В этом году зарегистрировано 11 дел о банкротстве, это число не кажется большим. Это в два раза меньше, чем в прошлом году за то же время.