Один за другим закрываются бары и рестораны: почему "умирает" Старый город Каунаса

„Очень жаль, но мы должны проститься с Каунасом! В Старом городе затишье, здесь нет такого количества гостей, чтобы город жил. Октябрь последний месяц работы – приходите! Ждем!“ – сообщил в Facebook ресторан Jurgis ir Drakonas.

Хозяйка ресторана Одета Бложене сказала, что решение было непростым. Но дело в том, что Старый город Каунаса впал в летаргию. Во многом причина такого затишья – не только масса продолжительных ремонтов, но и введение платного въезда с августа этого года (2 евро). Такая плата осложняет работу курьеров, развозящих еду. Сейчас они бесплатно могут попасть в старый город только на велосипедах или самокатах.