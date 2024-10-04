Один за другим закрываются бары и рестораны: почему "умирает" Старый город Каунаса

Причин тяжелой ситуации в секторе общепита немало. Многие носят общий характер, т.е. влияют на все заведения.
Надо вспомнить пандемию COVID-19, во время которой деятельность кафе и ресторанов была ограничена.
Еще не ушла пандемия, как началась война в Украине, а с ней инфляция по всей Европе. Жители стали экономить.
Ну и наконец, в 2024 году не действует льготный НДС для сектора общепита – вместо 9% он стал стандартным 21%.
Тяжелые условия подкашивают как старожилов бизнеса, так и рестораны из гида Michelin – в Вильнюсе закрылся старейший мексиканский ресторан Meksika и ресторан из гида Michelin Gastronomika.
Ситуация Старого города в Каунасе отличается тем, что здесь все идет из ряда вон плохо. За последние несколько месяцев закрылась масса ресторанов и баров – ресторан Juoda druska, бары Pale Ale, rePUBlic No.3, Shamrock.
В конце сентября на ул. Вильняус закрылся популярный ресторан Pas Stanley.
В минувшие выходные стало известно, что через месяц закроется ресторан Jurgis ir drakonas на ул. Курпю.
„Очень жаль, но мы должны проститься с Каунасом! В Старом городе затишье, здесь нет такого количества гостей, чтобы город жил. Октябрь последний месяц работы – приходите! Ждем!“ – сообщил в Facebook ресторан Jurgis ir Drakonas.
Хозяйка ресторана Одета Бложене сказала, что решение было непростым. Но дело в том, что Старый город Каунаса впал в летаргию. Во многом причина такого затишья – не только масса продолжительных ремонтов, но и введение платного въезда с августа этого года (2 евро). Такая плата осложняет работу курьеров, развозящих еду. Сейчас они бесплатно могут попасть в старый город только на велосипедах или самокатах.
– Почему вы решили закрыть ресторан в Старом городе Каунаса?
– Во-первых, значительно изменились потоки людей. В Каунасе людей привлекает аллея Лайсвес, а Старый город потерял привлекательность из-за постоянных ремонтов. Как ремонта Ратуши, так намечающегося ремонта Ратушной площади, затянувшегося ремонта ул. Вильянус. Поэтому изменились привычки жителей, бизнес должен на это реагировать.
Тем более, что ведена плата за въезд в Старый город. Мы лишились курьеров, снизился оборот.
– Снижение числа курьеров вы заметили сразу после введения платы за въезд? На сколько меньше стало заказов?
– Если раньше 20-30% оборота составляли курьеры, то сейчас осталось 10%. Думаю, ситуация станет еще хуже, ведь пока погода благоприятная, можно ездить на самокатах и велосипедах.
Курьеры на автомобилях в Старый город за заказами не ездят, зимой потоки сократятся еще больше.
– Может, знаете, как обстоят дела у ресторанов на аллее Лайсвес?
– Подробно комментировать не могу, надо спрашивать у и владельцев. Но в целом оборот в этом году значительно сократился. Примерно на 7%.
– Если сравнивать Каунас и Вильнюс – где ситуация лучше?
– В Вильнюсе немного легче. Конечно, все зависит от места. И в Вильнюсе есть неблагоприятные места – люди идут туда, куда им удобно приходить. Где им удобно парковаться. Поэтому плата за въезд в этом плане неблагоприятное решение.
– Если не секрет – вы уже раньше заметили, что рестораны в Старом городе Каунаса не окупаются, а плата за въезд стала последней каплей?
– Думаю, как минимум два года мы видели, что в Старом городе идет спад. Уже на ул. Вильянус многие рестораны работают только по выходным – не мы одни, такая тенденция наблюдается несколько лет.
– Если ситуация улучшится – планируете ли вы возвращение в Каунас?
– Конечно, опыт в Каунасе был особенным. Если получится – конечно, планируем.