Один вильнюсский торговый центр ограничил наличный расчет

Однако выясняется, что некоторые торговцы не хотят брать наличные, за покупки стоимостью больше 200 евро.

С таким ограничением столкнулась столкнулась покупательница торгового центра Ozas Виталия.

Она сообщила, что в ТЦ есть информация на литовском и английском языках о том, что ограничена возможность оплаты покупок наличными, если сумма составляет больше 200 евро.

Представители ТЦ признали, что эта информация верная.

"Однако она представлена без контекста, это ограничение распространяется только на покупателей торгового центра Ozas, т.е., на тех, кто покупает подарочные карты ТЦ", – указали представители ТЦ.