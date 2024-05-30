Один из работающих в Литве банков расширяет возможности банкоматов: карта не потребуется

Безопасность операции обеспечит введение ПИН-кода. Эта функция будет внедряться постепенно, клиентов о действии нового порядка будет информировать зеленая иконка в банкомате и заставка на экране.
"Многие жители Литвы полюбили бесконтактные карты и охотно пользуются их возможностями в магазинах и других местах предоставления услуг – такие расчеты составляют 74% всех расчетов и 57% оборота. Мы надеемся, что новая функция позволит проще осуществлять операции. Это новшество будет удобным для тех, кто связал свою карту со смартфоном или другим гаджетом и не всегда носит с собой банковскую карту", – сказала представитель Swedbank Юрате Гумуляускене.
Сообщается, что клиенты, у которых есть банковская карта Swedbank с функцией бесконтактного расчета, смогут проводить операции в банкомате, не вставляя карту в банкомат, а, просто приложив ее к специальной пиктограмме рядом с клавиатурой.
Воспользоваться этой функцией можно будет и с помощью гаджета с приложением банка (доступны функции проверки остатка счета и обналичивания средств).
Новую функцию уже внедряют в банкоматы Swedbank. Планируется, что к концу 2024 г. она будет действовать в 9 из 10 банкоматах Swedbank, а в 2025 г. - во всех банкоматах Swedbank.
На данный момент у Swedbank есть больше 400 банкоматов по всей Литве.
Новая функция никак не скажется на клиентах, которые привыкли вставлять карту в банкомат, они смогут и впредь пользоваться таким порядком.