Один из работающих в Литве банков расширяет возможности банкоматов: карта не потребуется

"Многие жители Литвы полюбили бесконтактные карты и охотно пользуются их возможностями в магазинах и других местах предоставления услуг – такие расчеты составляют 74% всех расчетов и 57% оборота. Мы надеемся, что новая функция позволит проще осуществлять операции. Это новшество будет удобным для тех, кто связал свою карту со смартфоном или другим гаджетом и не всегда носит с собой банковскую карту", – сказала представитель Swedbank Юрате Гумуляускене.