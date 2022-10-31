Один из основателей Revolut Николай Сторонский отказался от российского гражданства

Из российского гражданства, заявили представители компании, Сторонский вышел «ранее в этом году». В Revolut не стали называть причины такого решения, сообщив лишь, что «Ник — гражданин Великобритании».
При этом The Telegraph пишет, что представители Revolut дали понять, что отказ Сторонского от гражданства РФ связан с войной в Украине, отметив, что бизнесмен «решительно призывает к немедленному прекращению боевых действий».
Forbes также напоминает, что Украина ввела санкции против отца Николая Сторонского — гендиректора АО «Газпром промгаз».
Николай Сторонский и Влад Яценко из Украины запустили банковский сервис Revolut в 2015 году в Великобритании.
Revolut заявлял, что выполняет все санкции Евросоюза, введенные из-за российского вторжения в Украину, в том числе, не поддерживает переводы из России.
В октябре об отказе от российского гражданства заявил владелец инвестиционного фонда DST Global Юрий Мильнер. В июне от гражданства РФ отказался основатель инвесткомпании Freedom Finance Тимур Турлов.
В апреле 2022 года ряд предпринимателей, связанных с РФ, обратились к издателям журнала Forbes с просьбой не называть их «российскими бизнесменами». Среди них были Николай Сторонский и Юрий Мильнер.
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