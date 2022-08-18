Один из независимых поставщиков возмущен планом спасения клиентов Perlas energijа: это создание неодинаковых конкурентных условий

16 августа 2022 г. на заседании парламентского Комитета по экономике и Комиссии энергетики и гармоничного расширения было принято решение предложить правительству в спешном порядке подготовить проект изменений к закону об электроэнергии, в котором, кроме других пунктов, предлагалось предусмотреть порядок, в соответствии с которым клиентов компании, заявившей о прекращении деятельности, автоматически переводить на общественные поставки – в ЗАО Ignitis.

По словам директора Elektrum Lietuva Мартинаса Гиги, ЗАО Ignitis является и общественным и независимым поставщиком, поэтому перевод клиентов в эту компанию - нечестные действия в отношении других поставщиков.

Сообщается, что такое решение создает неодинаковые конкурентные условия, ограничивается честной конкуренции.

В законах ЛР запрещено принимать законы и другие решения, которые дают привилегии или дискриминируют отдельные хозсубъекты или их группы, в следствие чего могут появиться неравные условия конкуренции на рынке.

"Если всех клиентов Perlas energija автоматически вернут к общественному поставщику, то есть риск нарушить свободу выбора и право выбора клиента. Это люди уже один раз приняли решение, выбрали независимого поставщика, поэтому возвращать их назад нелогично. Другие поставщики электричества также могут быть готовы позаботиться об этих людях, однако такие решения лишают их возможности конкурировать и предлагать клиентам привлекательные предложения", – сказал Гига.

По его оценке, такая помощь клиентам Perlo energijа нечестные и в отношении других клиентов.

Чем больше клиентов будет на общественных поставках, тем больше будут долги у общественного поставщика, а эти долги лягут на плечи налогоплательщиков, поэтому за спасение одних будут платить другие.

Кроме того, многие потребители выбрали план оплаты счетов по биржевым расценкам, поэтому и сейчас они много платят за электричество – они вполне обоснованно почувствуют себя обманутыми, поскольку будут платить цену без компенсации.

Глава Elektrum Lietuva сказал, что ему понятно желание позаботиться о клиентах, однако считает, что такое решение проблемы создает другие проблемы. Кроме того, такие важные для всего рынка решения должны приниматься после дискуссий с экспертами в этой сфере.

"Хотелось бы, чтобы государство не повторяло те же ошибки – второй этап либерализации отложили без учета нашего мнения, мнения поставщиков электричества, мы говорили, что это не снизит цены", – заметил Гига.

У компании Perlas energijа было 180 000 клиентов. 20 000 уже расторгли договоры с этой компанией.