Один из крупных литовских банков увеличивает плату за услугу в два раза

Недавно о повышении цен на услуги сообщили банки Luminor и Šiaulių bankas.

А вот клиенты банка SEB получили по второму письму с уведомлением о повышении платы за услуги в этом году.

Сначала банк поднял цены на часть услуг с 9 апреля.

25 апреля клиенты банка SEB получили уведомления о том, что с 1 июля цены снова поднимутся.

На этот раз в два раза подорожает месячный план "Разумный" (Sumanu), его заменят планом "Повседневный" (Kasdienis).

Если сейчас за план жители платят 1 евро в месяц, то с 1 июля плата составит 2 евро.

"Мы ценим наше сотрудничество. Чтобы успешно продолжать его, напоминаем, что с 9 апреля мы представили обновленные планы, прежние планы действуют до июля.