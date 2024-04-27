Один из крупных литовских банков увеличивает плату за услугу в два раза

Недавно о повышении цен на услуги сообщили банки Luminor и Šiaulių bankas.
А вот клиенты банка SEB получили по второму письму с уведомлением о повышении платы за услуги в этом году.
Сначала банк поднял цены на часть услуг с 9 апреля.
25 апреля клиенты банка SEB получили уведомления о том, что с 1 июля цены снова поднимутся.
На этот раз в два раза подорожает месячный план "Разумный" (Sumanu), его заменят планом "Повседневный" (Kasdienis).
Если сейчас за план жители платят 1 евро в месяц, то с 1 июля плата составит 2 евро.
"Мы ценим наше сотрудничество. Чтобы успешно продолжать его, напоминаем, что с 9 апреля мы представили обновленные планы, прежние планы действуют до июля.
В этом письме мы информируем, что 1-5 июля 2024 г. планы услуг, которыми вы сейчас пользуетесь, автоматически изменятся на план Kasdienis. Вам для этого ничего не надо делать дополнительно", – информирует клиентов SEB.
Банк сообщает, что повышает цену, руководствуясь правилами пользования планами услуг для частных клиентов.
Там сказано: "Если банк отказывается от предоставления какой-то услуги или какого-то плана, то он имеет право заменить план другим, который больше всего похож на тот план, которым клиент до сих пор пользовался или наиболее подходящим для клиента. В таком случае не надо заключать новый договор о пользовании планом".
SEB информирует, что клиенты могут выбрать другой план или расторгнуть договор о предоставлении услуг.
Письмо в редакцию tv3.lt прислал возмущенный читатель Томас.
"Я много лет пользуюсь услугами банка SEB. У меня в нем ипотека, потребительский кредит. Ежемесячно я плачу банку сотни евро – взносы увеличились после повышения Euribor. И несмотря на все эти обстоятельства банк повышает плату на абонемент в два раза.
Конечно, я не обеднею, но противно, что банк так поступает, получая миллионную прибыль", – возмущался Томас.
Томас заметил, что по новому плану можно обналичить уже не 550, а 600 евро, но для него это неактуально, поскольку он почти не пользуется наличными.
"В новом плане неограниченные переводы, больше счетов, но все это неактуально для меня. Одним словом, меня заставляют платить в два раза больше за то, что для меня неактуально", – жаловался Томас.
Пресс-секретарь SEB Ева Даугуветите-Даскявичене сказала, что клиенты неправильно понимают ситуацию.
"Нельзя сравнивать нынешний план, с тем, который будет действовать, они разные: в них новые – и / или расширенные услуги, иная комплектация", – сказала она.
По ее словам - это возможность бесплатно обналичить не 550, а 600 евро и новая услуга – мгновенная страховка на случай травм (выплата 50 евро в год).
Якобы эта страховка оплачивает все виды несчастных случаев (такого в плане "Разумный" не было). Выплата по страховке погашает годовую плату за план.
Даугуветите-Даскявичене сказала, что речь идет не о подорожании, а о новой услуге.
Если клиенту не нужна страховка и больший лимит обналичивания средств, он может выбрать комплект предусмотренный Центробанком (план "Минимальный" (Minimalus) за 1,37 евро, для нуждающихся – 0,69 евро).
Этот "Минимальный" план будет на 37% дороже, чем "Разумный".