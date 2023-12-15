Один из частных поставщиков электроэнергии закрывает свои центры обслуживания клиентов в Akropolis

По словам коммерческого директора компании Неринги Петраускене, большая часть клиентов оплачивает услуги, подписывает и продлевает договоры на сайте компании, по телефону или с помощью эл. почты.

По данным компании, в 2023 году, по сравнению с 2022 г., число договоров, заключенных в отделениях компании Elektrum Lietuva сократилось на 40% и составило 5% от общего числа заключенных договоров. Между тем число договоров, подписываемых на сайте увеличилось на 30%, сейчас этим каналом пользуется 50% всех клиентов компании. Еще 22% пользуются мобильным приложением компании.

За последние 3 года компания Elektrum Lietuva инвестировала в электронные каналы связи больше 1 млн. евро.

Собеседница напомнила, что клиенты, которые предпочитают решать вопросы в отделениях компании или центрах обслуживания, по-прежнему могут подписать договор с компанией во всех терминалах Perlаs, а заплатить за услуги в кассах магазинов Maxima.