20 июля 2023 г. 13:12

Очереди в этой столовой - норма: невероятно, но суп здесь стоит всего один евро, а котлета – три

 
ru.DELFI.lt

На этот раз журналист Delfi Ориюс Гасановас пригласил в путешествие в Биржай журналиста, писательницу Юргу Балтруконите. Вдвоем, как всегда, было много веселых моментов, смеха и, конечно же, посещения интересных мест.

Представляя Юргу, Ориюс рассказывает, что путешествует и по Литве, и по миру только с сумочкой — чемодана у нее нет. "Здесь все поместилось. На твоих шоу много едят, поэтому я надела запасную пару штанов на резинке. Также обувь, зубная щетка, лекарства, платье, купальник", — перечисляет Ю. Балтруконите.

Еще до начала путешествия Ориюс подозревает, что на этот раз будет много истерики и крика.

Эти двое решают исследовать Биржай, о котором они мало что знают. С самого начала их внимание привлекает столовая, которая так и называется - к ней вытянулась длинная очередь людей.

Orijus Gasanovas su Jurga Baltrukonyte apsilankė Biržuose

"Надо познакомиться с местом, где такая очередь. До нас дошла информация, что здесь будет вкусно, — говорит Ориюс. - Меню большое: сладкий фруктовый суп стоит 1,10 евро, котлета - 3,10 евро, суктинис - 3,10 евро, а сырники всего 2,40 евро".

Смеясь, Юрга и Ориюс признаются, что нервничают из-за стресса, останется ли еды. "Я выбрал суктинис, больше похожий на обычную котлету. Яичная начинка очень подходит этому блюду, напоминая о Пасхе", - радуется О.Гасановас.

Однако это не единственное место, где эти двое пробуют еду в этой поездке. Как рассказывает Ориюс, каждый местный житель, приехавшим в Биржай, рекомендуют отправиться на "Пивную дорогу".

Во время дегустации они пробуют различные безалкогольные сорта пива, узнают, как оно рождается, а затем переходят в ресторан, где их ждут еще более удивительные блюда. Последнее приключение в этой поездке - это неожиданная ночевка, которая дает возможность почувствовать себя в сельской местности. Именно в таких условиях и будут ночевать Юрга и Ориюс.

Orijus Gasanovas su Jurga Baltrukonyte apsilankė Biržuose
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