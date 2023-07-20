Очереди в этой столовой - норма: невероятно, но суп здесь стоит всего один евро, а котлета – три

Представляя Юргу, Ориюс рассказывает, что путешествует и по Литве, и по миру только с сумочкой — чемодана у нее нет. "Здесь все поместилось. На твоих шоу много едят, поэтому я надела запасную пару штанов на резинке. Также обувь, зубная щетка, лекарства, платье, купальник", — перечисляет Ю. Балтруконите.
Еще до начала путешествия Ориюс подозревает, что на этот раз будет много истерики и крика.
Эти двое решают исследовать Биржай, о котором они мало что знают. С самого начала их внимание привлекает столовая, которая так и называется - к ней вытянулась длинная очередь людей.
"Надо познакомиться с местом, где такая очередь. До нас дошла информация, что здесь будет вкусно, — говорит Ориюс. - Меню большое: сладкий фруктовый суп стоит 1,10 евро, котлета - 3,10 евро, суктинис - 3,10 евро, а сырники всего 2,40 евро".
Смеясь, Юрга и Ориюс признаются, что нервничают из-за стресса, останется ли еды. "Я выбрал суктинис, больше похожий на обычную котлету. Яичная начинка очень подходит этому блюду, напоминая о Пасхе", - радуется О.Гасановас.
Однако это не единственное место, где эти двое пробуют еду в этой поездке. Как рассказывает Ориюс, каждый местный житель, приехавшим в Биржай, рекомендуют отправиться на "Пивную дорогу".
Во время дегустации они пробуют различные безалкогольные сорта пива, узнают, как оно рождается, а затем переходят в ресторан, где их ждут еще более удивительные блюда. Последнее приключение в этой поездке - это неожиданная ночевка, которая дает возможность почувствовать себя в сельской местности. Именно в таких условиях и будут ночевать Юрга и Ориюс.