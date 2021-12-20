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Число ожидающих проверки грузовиков на литовско-белорусской границе в воскресенье стало уменьшаться, хотя все еще остается большим. По словам главы Дирекции пунктов пограничного контроля Миндаугаса Зобелы, ситуация понемногу нормализуется.
Очереди на литовско-белорусской границе стали уменьшаться
© Itar-Tass / Scanpix

"На дорогах, ведущих к пропускным пунктам, очередей грузовиков не осталось, они все помещаются на предназначенных для этого площадках. Никаких перебоев в таможенных системах у нас не было. С воскресенья очереди понемногу стали уменьшаться и, как для праздничного периода, движение грузовиков сейчас нормальное", - сказал BNS директор.

На пропускном пункта Медининкай утром стояло 306 грузовиков, которым предстоит ожидать около 53 часов, на пункте Лаворишкес - 100 грузовиков (около 22 часов), на пункте Райгардас - 110 (около 25 часов), на пункте Шальчининкай - 243 грузовика (около 33 часов).

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Со стороны Беларуси на въезд в Литву все еще ожидают сотни грузовиков - по сравнению с прошлой неделей очереди здесь уменьшились минимально.

По данным Государственного пограничного комитета, на пункте Видзы сейчас ожидает 280 грузовиков, на пункте Котловка - 420, на пункте Каменный Лог - 310, на пункте Бенякони - 330, на пункте Привалка - 260.

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