Очереди на литовско-белорусской границе стали уменьшаться

"На дорогах, ведущих к пропускным пунктам, очередей грузовиков не осталось, они все помещаются на предназначенных для этого площадках. Никаких перебоев в таможенных системах у нас не было. С воскресенья очереди понемногу стали уменьшаться и, как для праздничного периода, движение грузовиков сейчас нормальное", - сказал BNS директор.
На пропускном пункта Медининкай утром стояло 306 грузовиков, которым предстоит ожидать около 53 часов, на пункте Лаворишкес - 100 грузовиков (около 22 часов), на пункте Райгардас - 110 (около 25 часов), на пункте Шальчининкай - 243 грузовика (около 33 часов).
Со стороны Беларуси на въезд в Литву все еще ожидают сотни грузовиков - по сравнению с прошлой неделей очереди здесь уменьшились минимально.
По данным Государственного пограничного комитета, на пункте Видзы сейчас ожидает 280 грузовиков, на пункте Котловка - 420, на пункте Каменный Лог - 310, на пункте Бенякони - 330, на пункте Привалка - 260.
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