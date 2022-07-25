По данным Дирекции пограничных контрольно-пропускных пунктов Литвы, в понедельник утром в пункте Мядининкай (Каменный Лог с белорусской стороны) досмотра ожидали 400 грузовиков (559 грузовиков стояли утром в пятницу), 308 грузовиков (403) ждали в Шальчининкай (Бенякони). В Мядининкай въезда в Беларусь нужно ждать 40 часов, в Шальчининкай – около 30 часов.
На пункте Лаворишкес (Котловка) в очереди стоят 210 грузовиков (в пятницу 240), им придется ждать досмотра в 21 час. В пункте Райгардас (Привалка) - 267 грузовиков (380), которые должны будут ждать 29 часов.
На пункте Кибартай (Чернышевское), что на въезде на территорию Калининградской области Российской Федерации ожидали досмотра 12 фур (25 грузовиков утром в пятницу), а время ожидания составляет около 2 часов.
По данным Белорусского госпогранкомитета, на пункте пропуска «Каменный лог» ожидают около 40 грузовиков, на пункте пропуска «Привалка» — 40, на пункте пропуска «Бенекони» — 40. На пунктах пропуска «Котловка» и «Видзы» (Тверячюс с литовской стороны) очередей нет.
Около 10 грузовиков ждут выезда из Беларуси в Польшу на пункте Бераставица, а на пунктах в Казловичах очередей нет. Очередей из Беларуси в Латвию в Урбанае нет, а в очереди на Григоровщине более 70 грузовиков.
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