Начальник отдела коммуникаций Таможенного департамента Литвы Витас Волунгявичюс сообщил, что очереди обусловлены ситуацией с пандемией, миграционными процессами, которые дополнительно усложняют работу таможни, увеличением потоков контрабанды и отсутствием связи с белорусскими службами.

«Коммуникация с Беларусью практически отсутствует, (...) поэтому мы не получаем ответов на вопросы о том, почему сложилась ситуация, когда транспортные средства не едут в Литву по несколько часов ночью», - сказал BNS Волунгявичюс.

По словам представителя таможни, дополнительные сбои вызвал и тот факт, что некоторые компании не согласовали свои информационные системы с системой таможенного транзита, обновленной 9 февраля.

Он отметил, что на очереди повлияло и закрытие пограничного контрольно-пропускного поста Кужница-Брузгяй на польско-белорусской границе (он закрылся в ноябре прошлого года и через который следовали более 580 грузовых автомобилей): «Сейчас весь этот поток, еще около 600 грузовых автомобилей, перекинулся на Литву».

По его словам, очереди грузовиков выросли не только на границе Литвы, но и на латвийской и польской границе с Беларусью.

Государственный пограничный комитет Беларуси заявил в пятницу, что ни одна из стран ЕС, граничащих с Беларусью, не выполняет соглашение, разрешающее выпуск грузовиков, сообщило информационное агентство «Интерфакс».

По данным Комитета, количество грузовиков, въехавших в Литву за последние сутки, составило всего 66%, а в Польшу и Латвию - по 73% потенциальной пропускной способности.

Общее количество ожидающих грузовиков на границе Беларуси со странами ЕС к утру пятницы приблизилось к 5,25 тысячи: в Литву ожидали въезда - около 2,7 тысячи, в Латвию - около 1,18 тысячи, в Польшу - почти 1,37 тысячи.