Очереди грузовиков на границе с Беларусью продолжают расти

В Медининкай, по данным на 16 ч. в пятницу, стояло 304 грузовика, которые будут ждать около 50 часов. На пропускном пункте Лаворишкес ожидало 100 грузовиков (около 20 часов), на пункте Райгардас - 154 (около 34 часов), на пункте Шальчининкай - 263 грузовика (около 36 часов).
На белорусской стороне очереди грузового транспорта с начала недели почти не изменились.
По данным Государственного пограничного комитета Беларуси, на пропускном пункте Видзы сейчас стоит 220 грузовиков, в Котловке - 420, в Каменному Логу - 340, в Беняконях - 310, в Привалке - 280.
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