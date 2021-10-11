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Образовавшиеся на минувшей неделе очереди грузовых машин на границе Литвы с Беларусью сократились, сообщила в понедельник Дирекция пограничных контрольно-пропускных пунктов (КПП) Литвы.
Очереди грузовиков на границе Литвы с Беларусью сократились
© DELFI / Kiril Čachovskij

Как говорится в сообщении, длинная очередь сохраняется на КПП в Медининкай, где идут работы по реконструкции, здесь, по данным на 9 часов утра понедельника, в очереди стояли 243 грузовика. Между тем, на КПП в Лаворишкес в очереди стояли 120, на КПП Райгардас – 10, в Шальчининкай – 73 грузовика.

На всех пропускных пунктах, кроме Медининкай, значительно сократилось время ожидания.

Очереди стали расти 6 октября, когда белорусская таможня испытала перебои в работе систем. Со стороны белорусских коллег никакой официальной информации об этом не поступало.

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