Очереди грузовиков на границе Литвы с Беларусью сократились

Как говорится в сообщении, длинная очередь сохраняется на КПП в Медининкай, где идут работы по реконструкции, здесь, по данным на 9 часов утра понедельника, в очереди стояли 243 грузовика. Между тем, на КПП в Лаворишкес в очереди стояли 120, на КПП Райгардас – 10, в Шальчининкай – 73 грузовика.
На всех пропускных пунктах, кроме Медининкай, значительно сократилось время ожидания.
Очереди стали расти 6 октября, когда белорусская таможня испытала перебои в работе систем. Со стороны белорусских коллег никакой официальной информации об этом не поступало.
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