По данным Дирекции пунктов пограничного контроля Литвы, на пункте Медининкай, где утром в четверг из-за ремонтных работ не было электричества, в 9 утра проверки ожидали 209 грузовиков (130 в четверг утром), 127 грузовиков (120) ждали в очереди на КПП Шальчининкай. В МедининкаЙ водителям приходится ждать въезда в Беларусь около 20 часов, в Шальчининкай – около 12 часов.
На пункте пропуска Райгардас проверки ждут 100 грузовиков, им придется ждать 11 часов. 20 грузовиков ожидают на пункте Лаворишкес.
На КПП Кибартай проверки на въезде в Калининградскую область ждут 42 грузовика, и им придется простоять в очереди до пяти часов.
По данным Госпогранкомитета Беларуси, более 30 грузовиков ожидают досмотра на пункте пропуска Каменный Лог, а на пунктах пропуска Привалка, Бенякони, Котловка и Видзы очередей нет.
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