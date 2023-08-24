Оценка новинки в магазинах одной сети: нашли гнилые "сюрпризы" и сравнили цены

Магазины Lidl представили это новшество неделю назад – сообщалось, что в таких пакетах покупатели по меньшей цене получат овощи и фрукты непривлекательные внешне, но пригодные к употреблению в пищу. Цель таких действий - снижение количества выбрасываемых продуктов.
"Мы предлагаем нашим клиентам по более низкой цене фрукты и овощи несовершенного вида, но пригодные в пищу. В пакеты попадают только те продукты, срок годности которых еще не истек, у которых нет внешних следов гниения", – сказала пресс-секретарь Lidl Lietuva Лина Скерсите.
Каждый пакет весит около 3 кг. Правда, содержимое пакета покупатели могут узнать только после покупки.
"На пакетах не указано, что находится внутри, поскольку содержимое всех пакетов различается. В каждом пакете бывает около 3 кг разных овощей и фруктов, килограмм стоит 0,75 евро", – сказала представитель сети.
По ее словам, так покупатели экономят, поскольку в пакете бывают и такие продукты, которые стоят дороже.
Портал Pricer.lt провел эксперимент и оценил содержимое пакетов, его результатами поделился в фейсбуке.
Представитель портала Пятрас Чепкаускас оценил вес товаров, их качество и цены. Правда, содержимое пакетов он взвешивал с помощью бытовых весов, поэтому возможны несоответствия в весе.
Во всех пакетах среди овощей и фруктов были и испорченные и непригодные в пищу продукты, поэтому он сомневается в том, что покупатели выигрывают, покупая такие пакеты.
"Бананы – 1,75 кг – с темными пятнами, но съедобные, все хорошо. Апельсины – 0,52 кг (1 шт – 0,12 кг – гнилой). Авокадо – 0,499 кг – все гнилые. Бумажный пакет – 0,038 кг. По данным Lidl, все вместе весит 2,83 кг, бытовые весы показали – 2,811 кг, но вопрос разницы в весе не поднимаем. Цена – 2,12 евро (0,75 за кг), минус 0,619 кг испорченных товаров, цена – 0,97 евро/кг", – оценил Чепкаускас.
Он поднял вопрос, мотивирует ли такая цена выбирать "Пакеты благодетеля".
"Сейчас бананы в Lidl стоят 1,19 евро. Полежавшие несколько дней бананы стоят дешевле – ты экономишь 18%, или 0,22 евро, но в выходные была акция, когда бананы продавали по 0,49 евро (а тут видимо были те самые не проданные во время акции), получается ощущение обмана. Апельсины – большие и красивые на прилавке – 1,99 евро, расфасованные на сок – 2,33 евро. Здесь ты экономишь 51%, или 1,02 евро, но они похожи на те мелкоплодные, которые используют для сока в магазинах, цена на них не указана", – писал Чепкаускас.
Представитель Pricer.lt отмечает, что за пакет покупатели платят примерно столько, сколько заплатили бы за товары с прилавка, а если учесть акции, то даже переплачивают.
"Покупатель такого пакета помогает сети утилизировать гниющие овощи и фрукты, сокращает количество невыкупленных товаров, которые пришлось бы утилизировать или передать "Продовольственному банку". В любом случае так однозначно решается вопрос повышения прибыли сети.
Это не та инициатива, когда товары нестандартной формы продают по более низким ценам, тут каждый магазин Lidl будет комплектовать свои проблемы в пакеты с надеждой на то, что эту проблему решит покупатель, которой поведется на имя "благодетеля". Хотите ли вы в этом участвовать - выбирайте сами", – подытоживает эксперт.
Представитель Lidl Скерсите сказала, что продукты, которые кладут в пакеты, оценивают внешне, поэтому могут быть отдельные случаи, когда внешне нормальный товар потемнел изнутри: "Однако такие продукты прекрасно подходят, к примеру, для приготовления разных тушеных блюд".
Lidl, представляя эту новинку, на прошлой неделе сообщал, что работники магазинов кладут в такие пакеты чистые продукты в хорошем состоянии, там не будет товаров со следами вмятин.
Скерсите заверила, что покупатели на качество товаров не жалуются.
"В нескольких магазинах Lidl мы уже раньше практиковали продажу таких пакетов и заметили, что покупатели с энтузиазмом встретили это новшество – пакеты раскупали в течение часа, жалоб на качество не было. Поэтому и решили осуществить эту инициативу во всех магазинах сети. Она успешно действует с 2016 г. во многих странах, где есть магазины Lidl", – заметила она.
"Мы ознакомились с замечаниями вашего покупателя. Оценив их, мы напомнили работникам магазинов, какие продукты следует класть в такие пакеты", – прибавила Скерсите.