Оценка новинки в магазинах одной сети: нашли гнилые "сюрпризы" и сравнили цены

Во всех пакетах среди овощей и фруктов были и испорченные и непригодные в пищу продукты, поэтому он сомневается в том, что покупатели выигрывают, покупая такие пакеты.

"Бананы – 1,75 кг – с темными пятнами, но съедобные, все хорошо. Апельсины – 0,52 кг (1 шт – 0,12 кг – гнилой). Авокадо – 0,499 кг – все гнилые. Бумажный пакет – 0,038 кг. По данным Lidl, все вместе весит 2,83 кг, бытовые весы показали – 2,811 кг, но вопрос разницы в весе не поднимаем. Цена – 2,12 евро (0,75 за кг), минус 0,619 кг испорченных товаров, цена – 0,97 евро/кг", – оценил Чепкаускас.

"Сейчас бананы в Lidl стоят 1,19 евро. Полежавшие несколько дней бананы стоят дешевле – ты экономишь 18%, или 0,22 евро, но в выходные была акция, когда бананы продавали по 0,49 евро (а тут видимо были те самые не проданные во время акции), получается ощущение обмана. Апельсины – большие и красивые на прилавке – 1,99 евро, расфасованные на сок – 2,33 евро. Здесь ты экономишь 51%, или 1,02 евро, но они похожи на те мелкоплодные, которые используют для сока в магазинах, цена на них не указана", – писал Чепкаускас.